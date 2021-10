Punta al rialzo la performance dei mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, mentre si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,61%. Il sentiment degli investitori viene sostenuto dalla speranza che laporti buone notizie su entrambe le sponde dell'Atlantico.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,15%.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.938 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,88 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,54%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,31 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,53%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%.Buona performance per, che cresce dell'1,34%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,26%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.di Milano,(+5,14%),(+4,95%),(+4,92%) e(+3,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,42%.In caduta libera, che affonda del 2,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.