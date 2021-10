Renergica vende un nuovo impianto fotovoltaico a Edison

Renergetica

Edison

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, hain provincia di Alessandria, della potenza di 9,9 MWp,, controllata al 100% da(operatore nazionale nella produzione e vendita di energia elettrica e gas). L'operazione si inserisce nell'ambito dell'accordo quadro siglato dalle controparti nell'aprile del 2020, il quale prevede lo sviluppo complessivo di 250MWp in cinque anni."Questa nuova operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro accordo con Edison Renewables - ha dichiarato- e segna per Renergetica, particolarmente attente alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle biodiversità; nello specifico questo progetto prevede l'installazione di alveari per la produzione di miele"."Grazie anche a operazioni come questa, perseguiamo l'obiettivo della nostra Politica di Sostenibilità di una crescita nella produzione di energia da fonti rinnovabili, per arrivare al 40% del nostro mix al 2030, che valorizzi il territorio nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità", ha detto