SACE, Latini: PNRR e Green New Deal occasioni per investire nella sostenibilità del nostro Paese

(Teleborsa) - “La sostenibilità è un tema di grande attualità, sia per la forte attenzione su queste problematiche a livello globale ed europeo, sia per le ingenti risorse che saranno destinate alle attività green dal PNRR. – ha dichiarato, Amministratore delegato di, intervenuto oggi all’evento digitale Online Green Talks: Transizione Green e Investimenti: verso una Nuova Energia organizzato da RCS Academy E Corriere della Sera – Sono, infatti, maturate la consapevolezza della necessità di un approccio sostenibile per il futuro del Pianeta e per le generazioni a venire, e una fortissima attenzione ai settori “green”, come grande opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo.”“Sicuramente ci aspetta un futuro pieno di sfide e dalla risposta che il Sistema Paese darà a questa, da come saranno sfruttate le risorse dele da come saranno messi a terra gliprevisti dal Piano dipenderà il futuro dell’Italia. – ha spiegato Latini – Possiamo dire con cauto ottimismo che la nostra economia è in, come confermano i principali indicatori economici sostanzialmente positivi PIL, investimenti e, in particolare, esportazioni, che chiuderanno l’anno con una crescita dell’11,3%, come riportato dal Rapporto Export di SACE.”“Ma, le risorse messe a disposizione dalsono davvero consistenti e il Sistema Paese deve riuscire a sfruttarle al meglio attraverso il PNRR – ha proseguito Latini – L’obiettivo del PNRR non deve essere solo quello di tornare ai livelli pre-crisi, ma dobbiamo impegnarci per superarli e soprattutto renderli strutturali, cogliendo questaper colmare idel nostro sistema economico e consentire così all’Italia di riconquistare il suo giusto peso nel mercato globale.”“SACE sostiene le attività delle imprese italiane nel mondo attraverso un’ampia famiglia di, sempre più integrata e digitalizzata, veloce ed accessibile, con cui accompagniamo le imprese nel processo di internazionalizzazione, la nostra attività tradizionale, – ha spiegato Latini – Unache nel 2020 è stata ampliata con l’obiettivo di affiancare le imprese italiane anche sul mercato domestico sia durante la fase emergenziale, con Garanzia Italia, sia, in una logica più strutturale, a supporto della ripresa con le nostre Garanzie Green. Un impegno che, da inizio pandemia, si è tradotto in oltredi risorse mobilitate a supporto dell’export, in crescita rispetto al periodo pre-pandemia - e nuova operatività – e parliamo di circa 30 miliardi di euro mobilitati tra.”“Ed è proprio attraverso le nuove linee operative – ha concluso Latini - che SACE potrà giocare un ruolo importante a supporto di PNRR e delnel sostegno alle infrastrutture – fisiche ma anche digitali – e soprattutto in sostenibilità.”