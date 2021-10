(Teleborsa) -

Il Petrolio si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato sul metallo giallo.







L'oro nero ha avviato gli scambi a quota 82,42, con un decremento di 0,54 dollari per barile rispetto alla chiusura precedente, mentre il future sull'oro viaggia a 1.776,15, dopo aver avviato la seduta a 1.769,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)