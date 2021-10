Borse europee caute. Milano corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, grazie alla buona performance di Azimut e del risparmio gestito in generale oltre agli acquisti sulle utility. Il resto di Eurolandia viaggia, invece, sulla parità cercando una direzione.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 82,04 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.senza slancio, che negozia con un +0,12%,è stabile, riportando un moderato +0,08%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,54%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.095 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,30%.Su di giri(+2,04%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,02%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,74%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Tra i(+13,87%),(+9,43%),(+4,70%) e(+3,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.