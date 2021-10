Borse europee caute. Più tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa che la stagione delle trimestrali entri a pieno ritmo per avere un quadro completo degli effetti della ripresa economica sui bilanci delle società.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,86% e continua a trattare a 82,25 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.poco mosso, che mostra un +0,11%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,19%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 26.420 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 29.037 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,67%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,51%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,41%.avanza dell'1,39%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+14,06%),(+8,56%),(+7,70%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.