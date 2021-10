Coronavirus in Italia, oggi 3.702 nuovi casi e 33 decessi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultimea fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività alloSonole. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare la situazionenel nostro Paese.Sulla tempistica di somministrazione dellasecondo le categorie già indicate dal Ministero della Salute, "considerata l'attuale ampia disponibilità die la perdurante elevata potenzialità di somministrazione", le Regioni "procedano con immediatezza ad effettuare i richiami vaccinali in parallelo a tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell'intervallo temporale di almeno 6 mesi dal completamento del. È quanto scrive in una circolare il Commissario per l'Emergenza,Siamo arrivatidi prime dosi tra over12 e all'di vaccinati con ciclo completo a stamani. Il green pass è un pezzo fondamentale della strategia del governo ed è uno strumento che gli italiani stanno usando massicciamente, essendo 103 mln quelli scaricati a stamani". Lo ha affermato il Ministro della Salute,, rispondendo al Question time alla Camera."Dopo aver avutoin coscienza bisogna fare tutto il possibile e quello che è necessario". Lo ha detto il Premiernella replica alla Camera, rispondendo all'onorevole Cabras di Alternativa c'è, che sollevava dubbi sulLa frase di Draghi è stata accolta da un lungo applauso dell'Aula.