Costruzioni: Istat, produzione torna a crescere in agosto

(Teleborsa) - Dopo la flessione osservata a luglio, ad agosto l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere. Lo rileva l'Istat sottolineando che, che non venivano toccati dalla fine del 2012. Considerando l’indice corretto per gli effetti di calendario, ad agosto si registra una crescita rispetto allo stesso periodo del 2020, quando i livelli produttivi avevano già ampiamente superato quelli precedenti l’L'istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell’1,4% rispetto a luglio. Nella media del2021 la produzione nelle costruzioni registra una flessione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.- aggiunge l'Istat - l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 5,1%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di agosto 2020) registra una crescita dell’1,5%.Nella media deidell'anno, l’indice grezzo segna un incremento del 30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 30,3%.