Educazione Finanziaria, banca centro Emilia lancia progetto per giovani studenti

(Teleborsa) -ha realizzato undedicato aglidi secondo grado, finalizzato ad acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo responsabile del denaro, in un’ottica di migliore pianificazione del proprio futuro. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto da Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia per il potenziamento dell’educazione finanziaria nelle scuola.Il progetto denominatosi concretizza in un, che partirà da Reggio Emilia: sei classi IV e V dell’Istituto Superiore Statale Gobetti di Scandiano e dieci classi IV e V dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore assisteranno a una lezione tenuta dagli esperti Gianluca Filippi del Gruppo Cassa Centrale e da Cristiano Carlin vice direttore di Assicura Agenzia. I giovani studenti saranno aiutati dagli esperti di finanza e di previdenza complementare ad iniziare un percorso di maggiore consapevolezza sull’utilizzo responsabile del denaro, in un’ottica di migliore pianificazione del proprio futuro.L’ultimo rapporto OCSE-PISA, che misura, collocasu un campione di 20 Paesi, con il 20,9% dei giovani italiani che si trova al livello 1 ovvero conoscenza finanziaria insufficiente. "E’ un triste dato, da attribuire all’assenza di programmi specifici in ambito scolastico ma più in generale ad una cultura finanziaria che latita nel nostro paese. Ed è per questo motivo che Banca Centro Emilia porterà nelle scuole esperti di finanza e previdenza complementare", commenta il Direttore Generale della Banca, aggiungendo "non ci fermeremo qui,è nostra intenzione, infatti, attivare un canale aperto con i giovani affinché i ragazzi siano stimolati più stabilmente a riflettere sul valore del denaro e su come questo possa essere strumento per la pianificazione del loro futuro".