Evergrande a un passo dal default. Sabato il giorno della verità

(Teleborsa) - E' iniziato il conto alla rovescia per Evegrande:per il gruppo di Shenzhen oberato da 305 miliardi di dollari di debiti, pari al 2% del PIL cinese.Il secondo sviluppatore immobiliare del Paese, finora, ha soddisfatto alcuni pagamenti di interessi su obbligazioni nazionali, ma non ha onorato, a settembre, vari coupon su bond offshore e sabato prossimo. Superati tali terminiSi teme che l'azienda possa dar vita a uno, nonostante le rassicurazioni di Pechino secondo cui qualsiasi ricaduta sarebbe stata "contenibile".Tuttavia,: diversi player immobiliari nazionali, infatti, nelle ultime settimane sono già inadempienti sui debiti, come Sinic Holdings Un barlume di speranza si era accesso con Hopson, il cavaliere bianco che avrebbe dovuto iniettare oltre 5 miliardi di dollari di liquidità nel colosso del mattone. Ma sembra che non sia stato raggiunto un accordo con la controparte e non è ancora noto se le due parti riprenderanno la trattativa.