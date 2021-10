Exploit del comparto utility in Italia (+1,68%), giornata euforica per Falck Renewables

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Enel

A2A

Hera

media capitalizzazione

Falck Renewables

Alerion Clean Power

ERG

Ftse SmallCap

algoWatt

Edison R

Ambienthesis

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 643,7 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 38.309,5.L'intanto guadagna 4 punti dopo un incipit a quota 370.Nel, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,57% sui valori precedenti.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,54%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,27%.Tra i titoli adell'indice utility, brilla, che passa di mano con un aumento del 13,93%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 9,06%.Svettache segna un importante progresso del 6,63%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,72%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,04%.