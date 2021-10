Falck Renewables, maggioranza ceduta a fondo Lif. Seguirà OPA obbligatoria

Falck Renewables

(Teleborsa) - Falck e IIF hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta da Falck inpari a circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables.e attivi collegati, con particolare interesse in contracted energy assets, utilities e transportation/GDP-linked assets nei paesi OCSE.di scala ben consolidata e leader in Europa e negli Stati Uniti, con una solida pipeline e un management team dinamico.in data odierna prevede l’acquisto della partecipazione detenuta da Falck nel capitale sociale di Falck Renewables a un, che rappresenta un premio del: 29,2% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 3 mesi; 40,5% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 6 mesi; 45,2% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 12 mesi.per cassa sul restante capitale sociale di Falck Renewables, al medesimo prezzo per azione offerto a Falck, con l’intenzione di conseguire ildi Falck Renewables. Subordinatamente al closing dell’operazione, IIF intende altresì promuovere un’offerta pubblica di acquisto in contanti, ai medesimi termini e condizioni, sulle obbligazioni convertibili di Falck Renewables, rivolta esclusivamente a investitori qualificati.