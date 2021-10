Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

Nasdaq

(Teleborsa) - Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni (nonostante l'ulteriore rialzo dei rendimenti sul decennale USA salito a 1,64% ovvero +4bps), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane sulla. Netflix è in ribasso nel pre-market, nonostante abbia battuto le attese degli analisti sia per gli utili che per i nuovi abbonati.Il contratto sulperde lo 0,04% a 35.445 punti, mentre quello sullolascia sul terreno lo 0,01% a 4.519 punti. Il derivato sulsegna un +0,07% a 15.421 punti.Sul, sono tornate a calare le richieste di mutui settimanali (secondo i dati della Mortgage Bankers Associations ). Dopo l'apertura della Borsa, l'EIA (Energy Information Administration) diffonde i dati sulle scorte settimanali in barili di greggio in giacenza presso le imprese USA.Tra ic'è(trimestrale migliore delle attese su spinta delle nuove IPO),(utili migliori delle attese, ma ricavi sotto le previsioni nell'ultimo trimestre),(ha rivisto al rialzo la guidance dopo la trimestrale positiva),(ricavi e utili oltre le attese, la società rimane ottimista sul suo farmaco per l'Alzheimer),(perdita minore del previsto nell'ultimo trimestre).