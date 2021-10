Il comparto alimentare a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+0,92%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

listino milanese

Doria

B.F

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 141.927,4 in guadagno dello 0,92%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 547, dopo aver avviato la seduta a 541.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,69% sui valori precedenti.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,41%.