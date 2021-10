Iren, la Mole si rinnova con un nuovo impianto termico

Iren

(Teleborsa) - In vista della prossima stagione invernale, il Gruppohadismettendo il vecchio e obsoleto sistema e installando due nuove caldaie a condensazione ad alta efficienza.I nuovi impiantidi circa il 18% rispetto al passato. L’intervento si tradurrà in un miglioramento dell’impatto ambientale degli impianti, con una riduzione complessiva delle emissioni e, in particolare, del taglio di 45 tonnellate di CO2, equivalenti a 450 alberi piantati in più.Il rinnovato sistema di riscaldamento ha quindi un: maggiore rendimento e minor impatto ambientale. Anche l’impatto infrastrutturale, vista anche l’area centrale e a ridosso di uno dei monumenti simbolo della città, rimane minimo: la canna fumaria già presente nel giardino di via Riberi verrà riutilizzata, e rilascerà solo vapore acqueo.