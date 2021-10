IWBank, Forconi: "Piccoli investitori al centro del nostro impegno"

(Teleborsa) - "IWBank festeggia il ventesimo anniversario della Trading Online Expo e la lunga e proficua collaborazione, instauratasi nel tempo, con Borsa Italiana". Lo ha ricordato, Responsabile Area Trading e Mercati,, in occasione dell'evento TOL Summit, una conferenza virtuale dedicata al trading e alle novità di mercato.Nel corso della tavola rotonda "Trend e opportunità del 2021: un confronto con i principali intermediari di mercato", il responsdabile di IWBank ha segnalato "tra le ultime novità, nate anche grazie al nostro contributo, voglio segnalare, il nuovo contratto future che ha come sottostante l’indice Ftse Mib. Uno strumento derivato, oltre che ai trader più evoluti - ha sottolineato - le innumerevoli iniziative formative che IWBank da sempre mette a disposizione dei propri clienti vanno in questa precisa direzione".