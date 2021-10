Manovra in dirittura d'arrivo: tutte le novità dal fisco alle pensioni

(Teleborsa) - Iha approvato il, che illustra le principaliche verranno inserite ine costituisce l'ossatura della stessa. Il documento, che viene ora inviato in visione a Bruxelles, quantifica le misure che verranno inserite nella Legge di bilancio."La manovra di bilancio - sottolinea in una nota il CdM - ha l’obiettivo dinella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre aper famiglie e imprese".Da un primo accenno di riduzione del carico fiscale, alla conferma del Reddito di Cittadinanza, passando anche per intervento in materia pensionistica diversi da Quota 100 che viene rottamata. Sono tante le novità che saranno inserite nella Manovra che avrà una portata di 23 miliardi, pari all'1,2% del PIL, di cui 8 miliardi destinati al taglio dell'Irpef. Il capitolo più caldo quello relativo alle pensioni, su cui c'è un vero e proprio braccio di ferro.Ecco i principali ambiti di intervento:- E' previsto un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali, il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax ed il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Stanziate anche risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022 (caro bollette).- Confermato il Reddito di cittadinanza il cui livello di spesa viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo però dei "correttivi" alle modalità di pagamento e rafforzando i controlli. Confermata la rottamazione di Quota 100 con l'arrivo di nuovi interventi in materia pensionistica "per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario". Al via la riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.- Aumentata la dotazione a beneficio delle Università e degli Enti scientifici e creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. Prorogati fino a giugno i contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.- Risorse aggiuntive per la sanità nella misura di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.- Previsti stanziamenti aggiuntivi per PA ed Enti locali dal 2022 al 2036; aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.- Prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l'internazionalizzazione delle imprese.- Più risorse al Trasporto Pubblico Locale e risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.