Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,56%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.520 punti.In rialzo il(+0,72%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,73%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,31%),(+1,26%) e(+1,15%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,03%),(+2,40%),(+2,13%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.(+4,65%),(+2,62%),(+2,55%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.scende dell'1,56%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,86 Mln barili; preced. 6,09 Mln barili)14:30: PhillyFed (preced. 30,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 293K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)15:45: PMI servizi (preced. 54,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 60,7 punti).