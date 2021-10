Risparmio, italiani risparmiatori ma non ancora fuori dalle difficoltà

(Teleborsa) -, ma non ancora fuori da guado delle difficoltà che hanno accompagnato l'emergenza sanitaria, ad esempio sotto il profilo economico e lavorativo. E' quanto emerge dall'indagine annuale, realizzata da ACRI insieme a Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.A questo proposito, il Presidente dell'ACRIa parlato di unadella società italiana che ha "radici antiche" ed " è statainnescata dalla pandemia". "Chi riusciva ad accumulare risparmi prima della crisi ha continuato a farlo in maniera crescente anche in anni di incertezza e chiusure di attività. - ha spiegato - Chi è andato in crisi non riesce a risalire".L'indagine dell'Ipsos, presentata dal Presidentei, ha rivelato unrispetto a 12 mesi fa: il senso di pericolo e minaccia derivante dal Covid si è notevolmente ridotto, per quanto ancora presente, e almeno 1 italiano su 2 (54%) ritiene che il peggio sia alle spalle o che l’emergenza sanitaria abbia una fine sempre più prossima.L'attenzione degli italiani torna dunque su dinamiche, progetti,, in un orizzonte esteso al medio termine. L’effetto "rimbalzo" dell'economia è chiaramente visibile sull’andamento della fiducia per il clima economico, in parte stemperata da una certa cautela sulla fiducia per il clima personale.Ladella società italiana è visibile soprattutto se si considera lache mostra due volti degli italiani: da un lato c'èdi italiani in grado di(38%) o con una situazione economica in miglioramento (13%), dall'altrodi persone prossima ada propria disposizione (il 49%), che ha fronteggiato difficoltà o rinunce (39%) e mostra un quadro in peggioramento (10%). A causa di questa situazione resta alta la percentuale di italiani che sono riusciti adnegli ultimi 12 mesi e che lo hanno fatto con tranquillità (45%), ma è tornato a salire anche il numero di famiglie che ha fatto(19% dal 16% del 2020).Guardando allefuture, gli aiuti europei e il PNRR, da un lato, e le misure predisposte dal governo dall'altro, hanno spinto in alto la quota di italiani (40%) che intravedeper l’Italia e l’Europa nei prossimi anni.Emerge anche una maggioreesistente trae civile del Paese (il 79% degli italiani ritiene che sia fondamentale o importante da 77% nel 2020). Le direttrici di questo legame riguardano : la formazione come mezzo per creare occasioni per la realizzazione professionale dei giovani e per riqualificare i lavoratori spiazzati dal cambiamento di scenario (61%); il welfare per sostenere le fasce più deboli della popolazione e ridurre il rischio di esclusione (62%); la competitività orientata a modelli di sviluppo sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale, organizzativo (64%).È quindi forte e condivisa la necessità di un modello inclusivo che “non lasci indietro nessuno” nel recupero sociale: abbiamo visto, infatti, come l’uscita dall’emergenza sanitaria rischi di allargare la forbice tra chi sta meglio e chi invece è in difficoltà. In questo contesto ha una presa crescente il ruolo del non profit (per il 53% è fondamentale o importante) e, più in generale, dei corpi intermedi (per il 39% è fondamentale o importante), che aiutano a intercettare le criticità e a trovare soluzioni per affrontare i problemi di oggi e scongiurare quelli che verranno.