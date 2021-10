Snam, Toyota e CaetanoBus, partnership per sviluppare la mobilità a idrogeno

Snam

(Teleborsa) -, Toyota e CaetanoBus hanno siglato un(memorandum of understanding, MoU) con l'obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l'introduzione di una. Partendo dalla convinzione che l'idrogeno sia fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le tre realtà lavoreranno a progetti per promuovere, abilitare e accelerare l'introduzione della mobilità a idrogeno. Le iniziative potranno comprenderedell'idrogeno, dalle infrastrutture per la distribuzione e il rifornimento all'introduzione di flotte di autobus, di mezzi per la logistica e di autoveicoli."Questa collaborazione mira a dare impulso all'utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico chiave per abilitare una decarbonizzazione diffusa nel settore della mobilità - ha commentato- Le sinergie con i produttori di autoveicoli e con il mondo del trasporto pubblico, unite alle competenze distintive di Snam in ambito infrastrutturale, saranno decisive per accelerare lo sviluppo della filiera dell'idrogeno a beneficio degli obiettivi climatici nazionali e globali"."La presenza di un'adeguata infrastruttura di rifornimento d'idrogeno è una condizione indispensabile per svilupparne tutto il potenziale per la mobilità - ha sottolineato- Per questo sarà essenziale che i principali attori del sistema produttivo e distributivo lavorino in sinergia, e questa intesa si muove esattamente in tale direzione"., ha invece evidenziato che "collaborazioni come questa sono molto importanti perché uniscono aziende diverse, che propongono sul mercato prodotti diversi ma che sono accomunate dagli stessi obiettivi e dalla stessa visione del futuro: la decarbonizzazione e una vita migliore per tutte le persone.