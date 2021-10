Tokyo poco mossa. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude intorno alla parità la Borsa di, seguendo l'impostazione positiva di Wall Street, la vigilia. Miste le altre principali piazze asiatiche dopo che la, come da attese, ha confermato i livelli dei tassi di interesse.L'indice giapponesescambia con un +0,13%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,13%.Buona la prestazione di(+1,16%); in lieve ribasso(-0,3%).Consolida i livelli della vigilia(-0,04%); guadagni frazionali per(+0,48%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,24%. Giornata piatta per l', che mostra un esiguo +0,14%.Il rendimento per l'è pari 0,09%, mentre il rendimento deltratta 3%.