Airtime Partecipazioni conquista Parigi e quadruplica valore debutto

Airtime Partecipazioni

(Teleborsa) -, società romana, quotatasi sul mercatocirca un mese fa. Una società pioniera che ha voluto cavalcare da subito le ricche sale operative della finanza continentale - Euronext vanta 6,4 trilioni di capitalizzazione - precorrendo la nascita del mercato Euronext Growth Milan in sostituzione dell'AIM Italia.La società, che sviluppa tecnologie innovative per le telecomunicazioni ed i servizi finanziari per i mercati europeo ed statunitense, ha debuttato il 22 settembre scorso sulla piazza francese, con nun. Il titolo infattied ha fluttuato nelle ultime due settimane fra un massimo di 20 euro ed un minimo di 17 euro. Una valorizzazione che risulta il doppio rispetto ai 10 euro indicati dalla società in occasione del debutto.La quotazione è avvenuta con u, attraverso la cessione delle azioni detenute dalla controllate Heritage Ventures, veicolo del fondatore Orlando Taddeo, a cinque investitori qualificati nell'ambito di unL'azienda, fondata dall'imprenditore Orlando Taddeo, ha generato nel 2020 un fatturato consolidato di 134 milioni di euro enel 2023 attorno a 450-500 milioni.2020 pari a 5,3 milioni di euroattorno ai 10 milioni di euro nel 2023."Lavorando nel settore da oltre 20 anni abbiamo letto la continua crescita di domanda in ambito tecnologico e finanziario così come la necessità di operare in uno scenario sempre più sicuro", aveva dichiarato il Fondatoreal debutto, aggiungendo che la quotazione "aumenterà la visibilità del nostro marchio a livello globale e migliorerà l'accesso al capitale per sostenere le strategie di crescita". "La capacità di riconoscere molti anni fa la necessità di integrare servizi finanziari con i più alti livelli di sviluppo tecnologico - aveva detto - ci ha permesso di arrivare fino a qui e in questo momento è doveroso da parte mia ringraziare gli investitori che ci stanno accompagnando in questa nuova tappa del nostro viaggio".L’Advisor finanziario dell’operazione è stato Iniziativa, attraverso il team coordinato da Rosario De Maio, mentre l'attività di Advisor legale è stata svolta da Deloitte Legal dal team coordinato da Gioacchino Amato.