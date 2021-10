Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/10/2021

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice svizzero, che ha terminato gli scambi in aumento a 11.942,7.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12.006,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11.885,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11.828,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)