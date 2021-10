Covid, UpB: Italia avanti con brio

(Teleborsa) - Nel secondo semestre dell'anno in corso 'proseguirebbe laavviata in primavera, avvicinandosi ai valoriLo scrive l'Ufficio Parlamentare di bilancio nella Nota sulla congiuntura di ottobre 2021. Sulla base dei modelli di breve termine dell'Upb nel terzo trimestre ''il pil sarebbe cresciuto delper cento rispetto ai tre mesi precedenti, con un intervallo di variabilità estremamente elevato''. ''L'incertezza sulle stime -avverte l'Upb- è molto forte, a causa principalmente della mancanza di– Nel secondo trimestre - si legge ancora - "l’input di lavoro ha registrato unsospinto dalla marcata espansione del PIL.ha successivamente frenato in estate, soprattutto nella componente femminile. Nel complesso del bimestre luglio-agosto il numero degli occupati complessivi ha comunque mostrato un progresso (0,4 per cento rispetto ai precedenti tre mesi), per il forte trascinamento statistico. Si è sensibilmente ridotto il ricorso ai regimi di integrazione salariale. Le ore di Cassa integrazione guadagni (CIG) autorizzate nel secondo trimestre sono diminuite dellrispetto ai precedenti tre mesi, e laè proseguita anche in luglio e agosto".La nota rileva anche che "l’avanzamento delle campagne vaccinali, soprattutto nei paesi avanzati, continua a trainareinternazionale anche se il