ENAC, accordo UE-Qatar per liberalizzare trasporto aereo

(Teleborsa) -hanno firmato undenominato “Comprehensive Air Transport Agreement" (CATA), volto a. Lo annuncia l, indicando che l'accordo è stato firmato a Lussemburgo il 18 ottobre scorso.L'accordo - sottolinea l'Ente - rappresenta "unper la policy europea delle Relazioni Estere (RELEX)" e". L'accordo garantisce che i servizi vengano svolti in un quadro diche include salvaguardie sociali e per la protezione ambientale., con un mercato che ha registrato un trasportato annuo di più di 6 milioni di passeggeri, fondamentale anche per lo sviluppo delle rotte verso l’Asia. L’accordo offre quindi nuove opportunità per consumatori, compagnie aeree ed aeroporti, perchécommerciali ed offrirà ai vettori aerei nuove facoltà operative, che saranno sviluppate con gradualità.ati a supporto di un’aviazione civile sempre più sostenibile", sottolinea ENAC, citando "la tutela ambientale, le specifiche norme sulla concorrenza leale, che garantiranno lo svolgimento dei servizi a parità di condizioni (ICAO level playing field), e una particolare attenzione alle tematiche sociali".