FS Italiane, Ferraris: "Previsti investimenti per 10-12 miliardi l'anno nel prossimo decennio"

(Teleborsa) - Ileffettueràsu digitale, innovazione ed infrastrutture sostenibili,alla dotazione del, che che ha affidato al Gruppo "una fetta molto importante" di risorse pari adi euro.E' quanto affermato dall'Ad di FS Italiane,partecipando alla conferenza "Infrastrutture sostenibili: un bene comune", organizzata da Intesa Sanpaolo a Roma. Un evento cui sono intervenuti anche il Ministro Giovannini e Carfagna, dedicato al ruolo del PNRR per favorire il rilancio dell'Italia e la crescita sostenibile."Dentro questi investimenti - ha spiegato l'Ad di FS - non ci sono solo le opere infrastrutturali ma treni, tecnologia, manutenzione. E’ unache anche in casa nostra presuppone una accelerazione e lo"."Ora abbiamo disponibilità finanziarie importanti, e dobbiamo lavorare sodo perché queste", ha sottolineato Ferraris, aggiungendo "se saremo bravi a capitalizzare queste competenze potremo esportarle anche all’estero".Il manager ha parlato anche die della, un mezzo ecologico - ha spiegato - perché "un viaggiatore che usa il treno emette mediamente in atmosfera il 78% in meno di anidride carbonica rispetto a un viaggio in aereo e il 71% in meno rispetto a quello in automobile"