Il comparto sanitario italiano in territorio positivo (+1,09%), slancio per GPI

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Amplifon

Recordati

Ftse SmallCap

GPI

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 319.924,2, in aumento di 3.512,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 909, dopo aver avviato la seduta a 908.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,10%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,91%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,66%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,08% sui valori precedenti.