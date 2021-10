INWIT, closing acquisizione da Vodafone di 700 impianti radioelettrici in galleria

INWIT

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha perfezionato il annunciata a fine luglio ) che ha portato all', che coprono 1.000 km di gallerie stradali e autostradali, e 42 sistemi DAS, di proprietà di Vodafone Italia. I principali termini dell'operazione sono in linea con quanto già comunicato, incluso ilL'acquisizione posiziona INWIT - spiega la società in una nota - "comee si inserisce nel percorso di digitalizzazione a supporto delle smart road, che necessiterà di sistemi IoT per acquisire e trasmettere informazioni relative allo stato dell’infrastruttura viaria e per le attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, oltre a rafforzare il ruolo della società nel mercato delle coperture indoor (DAS)".