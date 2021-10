Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 35.609 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 4.536 punti.Senza direzione il(-0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,56%),(+1,45%) e(+0,83%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+2,48%),(+2,05%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tentenna, che cede lo 0,73%.Tra i(+2,99%),(+2,24%),(+2,22%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,50%.In apnea, che arretra del 2,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (preced. 30,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 293K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)15:45: PMI servizi (preced. 54,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 60,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale.