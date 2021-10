Pharmanutra, concesso brevetto cetilar in India

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha ottenuto la concessione in India delL’attestato di brevetto, identificato con numero 374473, consolida la proprietà intellettuale per la produzione degli acidi grassi cetilati (CFA), il principio funzionale caratterizzante le formulazioni topiche a brand Cetilar per il trattamento e la prevenzione di problematiche articolari, tra le quali osteoartrite, dolori articolari, muscolari o tendinee di varia origine, patologie derivanti da traumi articolari e condizioni articolari degenerative, come artrosi, gonartrosi e coxartrosi.Il riconoscimento del brevetto di processo in India - spiega la società in una nota -, consolidando ulteriormente i progetti di sviluppo internazionali del Gruppo PharmaNutra nel continente asiatico, territorio nel quale i prodotti a base di acidi grassi cetilati (CFA) sono già in distribuzione grazie alla partnership con l’azienda thailandese American Taiwan Biopharm Co. (ATB), che dal 2019 commercializza con successo i prodotti Cetilar® in Thailandia e, a partire da inizio 2022, anche in Malesia e a Singapore."Dopo la Cina, ottenere la concessione del brevetto Cetilar anche in India. È un risultato realmente eccezionale, perché parliamo di una nazione con quasi 1 miliardo e 400 mila abitanti, un mercato dalle potenzialità illimitate che non vediamo l’ora di poter esplorare, forti delle straordinarie potenzialità dei nostri brevetti e dei nostri prodotti" - dichiara-. "Grazie a questo nuovo step, l’espansione verso l’estero di PharmaNutra, che va di pari passo con la sua crescita in Italia, continua ad essere”.