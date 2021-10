Risparmi e crescita PMI, AIDC (Commercialisti): "Aprire a possibilità finanziamenti da investitori privati"

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a Roma ilSul tavolo del Congresso, laa sostegno della"Ipotizzare nuove misure che consentano alle imprese un più facile accesso alle fonti di finanziamento - afferma il Presidente AIDCsuperando così il momento di difficoltà finanziaria determinato dalla pandemia, è un’azione imprescindibile se si vuol dare nuovoImplementare misure già operative, come quelle in vigore per le start up e le PMI innovative, sarebbe un buon punto di partenza. "L’idea - continua Ferrari – è che le imprese possano disporre degli stessi strumenti, a partire dalla possibilità di finanziamento da parte di- Tale modalità - si legge nel comunicato ufficiale - porterebbe benefici a entrambe le parti: le imprese potrebbero contare del supporto economico di investitori privati, mentre i risparmiatori avrebbero l’occasione di rendere produttivo il risparmio, oggi messo a rischio dall’andamento dell’inflazione. A tutela del risparmiatore, lache, presidiando il portale, potrebbe attestare la solidità delle imprese che richiedono l’ammissione al sistema, contenendo così il rischio dell’investimento.- Come sempre, i numeri parlano chiaro. Sono le elaborazioni AIDC a mettere nero su bianco che i depositi nelle casse delle banche ammontano ormai allaE l’andamento dei prezzi rende sempre più concreto il rischio che l’inflazione possa erodere i capitali.Dirigente Generale per l’analisi economica e finanziaria del Tesoro (MEF), ha ricordato che nell'ultimo decennio, complice la crisi del debito sovrano del 2011-2012, il tasso di risparmio in Italia è andato scendendo. Tanto che nell'ultimo anno prima della pandemia, il 2019, era all'8%. Ma l'emergenza sanitaria ha di nuovo invertito la rotta: "nel 2020 il tasso di risparmio è stato pari in media al 15,6% a causa delle restrizioni anti Covid e dell'incertezza provocata dall'epidemia, toccando un picco del 20% nel secondo trimestre. A fine 2020, anche per via della ripresa dei mercati, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è salita di 120miliardi in confronto al 2019”.- Guardando avanti, prosegue l’economista, la questione è se e quanto rapidamente la propensione al consumo ritornerà ai livelli pre-crisi, e se il surplus di risparmi verrà speso. “La maggior parte dei previsori è molto cauta riguardo alle prospettive di crescita dei consumi. Sebbene la previsione del Governo sia più ottimistica rispetto al consenso dei previsori, anch’essa non sconta uno smaltimento del surplus di risparmi. Anzi, nel prossimo triennio il tasso di risparmio resterà probabilmente più alto di quanto fosse nel 2019”. “Far sì che questao nei prossimi anni – ha aggiunto Barbieri - è una questione fondamentale, anche nell’ottica della transizione ecologica e digitale, che richiederà enormi risorse finanziarie e che deve vedere le nostre imprese, grandi e piccole, nel ruolo di protagoniste. Negli ultimi anni si è dibattuto molto su questo tema, soprattutto dal punto di vista fiscale (agevolazioni su risparmio e imprese): ma è anche essenziale conseguire una maggiore stabilità della normativa fiscale e aumentare gli sforzi per sviluppare il mercato dei capitali e la crescita dimensionale delle imprese”.- "Si apre una stagione in cui l’inflazione cambia lo scenario e penso inciderà anche sulle scelte future” afferma, Presidente Commissione bilancio della Camera intervenuto al IX Meeting annuale AIDC, l’Associazione dei Dottori Commercialisti italiani. "In passato Governi e Parlamento hanno intrapreso molte operazioni per tentare di spingere i capitali nell’economia reale ma - leggendo i dati - le misure non hanno avuto esito soddisfacente, soprattutto se paragonate ad altri paesi europei. Certamente gli enti di previdenza e i fondi pensione possono avere un ruolo, liberando risorse e compiendo scelte che possano contribuire alla crescita per le imprese italiane. C’è poi unae, cioè, come fare affinché i risparmiatori possano con più tranquillità investire nei capitali delle aziende. Oltre alle norme che devono essere adeguate al cambiamento, c’è bisogno di un sistema di garanzie agile: è necessario individuare uno strumento che tuteli il risparmiatore, un soggetto terzo autorevole per l’analisi dei bilanci delle società su cui si vuole investire. Qui possono entrare in gioco i commercialisti".- Secondopresidente della Commissione Bilancio del Senato, una delle soluzioni per uscire dalla situazione straordinaria che si è venuta a creare "sia per il Covid sia per le nuove regole bancarie, potrebbe essere quella di "cercare di traslare una parte di risparmio privato, con le dovute garanzie, a favore delle imprese utilizzando i canali a oggi disponibili quali partecipazione diretta nelle micro piccole medie imprese, acquisti di azioni, di obbligazioni, partecipazione astrumenti che possono godere - se vi è la volontà politica - anche di aiuti sotto forma di garanzia pubblica e agevolazioni fiscali".- “Se solo il 3% dell’ammontare disponibile dei risparmi privati venisse investito in strumenti finanziari a favore delle PMI si potrebbero mettere in circolo 55 miliardi", rileva(Commissione Bilancio Camera dei Deputati) che aggiunge: "Servono soluzioni di lungo termine, serve superare la riluttanza di alcune PMI anche attraverso agevolazioni economiche che permettano di ridurre le spese di quotazione del valore dell’offerta. Soprattutto serve che nella governance dellecompetenti che sappiano gestire, indirizzare, guidare e in questo la figura dei commercialisti è indubbiamente centrale”.- Come ha spiegatoprofessore ordinario di Teoria e Politica Monetaria alla LUISS di Roma, la capitalizzazione in borsa delle imprese italiane è tra le più basse nella zona euro: "un mercato azionario poco sviluppato offre meno opportunità di crescita dimensionale alleeffettuati da operatori istituzionali specializzati nell’assunzione di partecipazioni rischiose, quali i fondi di private equity e di venture capital. Centinaia di aziende italiane di dimensione media sono già molto competitive sui mercati internazionali, esportando un modello di successo. Dobbiamo riuscire a incentivare la crescita dimensionale di quelle minori e un loro