Sui livelli della vigilia la Borsa di New York. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.530 punti. Sulla parità il(-0,09%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,15%).I principali indici sono quindi in leggera flessione dopo che nella giornata di ieri il Dow Jones aveva raggiunto nuovi record e l'S&P 500 ci era andato vicino. L'attenzione degli investitori rimane sulla. Ieri sera, a mercato chiuso, sono arrivati i risultati di, che ha registrato un fatturato deludente e utili migliori delle attese, e di, che ha mostrato fatturato e utili sotto le attese. Tra chi ha diffuso i dati prima dell'apertura della Borsa c'è, trimestrale sopra le attese grazie a ripresa dei viaggi, e, utili migliori delle attese e buona crescita dei nuovi abbonati telefonici.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,63%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,17%),(+0,83%),(+0,62%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,24%.scende dell'1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+3,84%),(+1,70%),(+1,63%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,84%.Affonda, con un ribasso del 2,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.