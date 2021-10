Tendercapital, Zani: "Investimenti privati essenziali per sostenere la ripresa del Paese"

(Teleborsa) - "Il risparmio delle famiglie italiane svolge un ruolo essenziale nella fase di ripresa economica post pandemia. Come sottolineato dal presidente della Repubblica Mattarella, è fondamentale rafforzare il clima di fiducia per sostenere la ripartenza del sistema Paese". È quanto ha affermato– player internazionali indipendente attivo nel settore dell'asset management, – in occasione della"Occorrono – ha sottolineato Zani –per favorire un ritmo di crescita sostenibile e mobilitare il risparmio verso nuove forme di investimento. In tale prospettiva, è necessario porre le condizioni per la creazione di un autentico mercato unico dei capitali a livello europeo e, al contempo, avviare un processo di razionalizzazione degli incentivi fiscali in modo da supportare le imprese più resilienti. Come rilevato dalquest'anno gli investimenti fissi lordi dovrebbero aumentare di circa il 15%, portando l'incidenza intorno a quasi il 20% del Pil, più che compensando la flessione avvenuta nel 2020. Un dato positivo che fotografa un graduale superamento della crisi. Sotto questo profilo, dunque, è cruciale implementare le tutele per gli operatori privati, garantendo maggiore trasparenza al fine di incoraggiare l’impiego del risparmio nell’economia reale e attrarre nuovi finanziamenti".