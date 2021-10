4Weeks4Inclusion, Fico: "Valorizzazione differenze motore di sviluppo economico e sociale"

(Teleborsa) - "Il rispetto e la valorizzazione delle differenze non sono solo un dovere etico, ma motore e moltiplicatore di sviluppo economico e sociale e una delle direttrici da seguire per uscire dalla crisi".E' quanto affermato dal Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, nel suo intervento di apertura della seconda edizione di i “4Weeks4Incusion”, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione, promosso da TIM, che quest’anno vede coinvolte oltre 200 aziende."Le buone pratiche che le aziende italiane stanno adottando - ha sottolineato - sono la dimostrazione di come il mondo del lavoro sia un luogo fondamentale per avanzare nel cambiamento e valorizzare tutte le diversità e non discriminarle. Il confronto costante con le istituzioni è necessario per costruire e accompagnare un solido percorso di inclusione".