AbitareIn, chiuso con successo accelerated bookbuilding

AbitareIn

(Teleborsa) -ha concluso la procedura di accelerated bookbuilding avviata ieri giovedì 21 ottobre 2021, avendo accettato proposte di sottoscrizione per un ammontare pari a circa 4 milioni di euro (4.001.303).Per la formazione del book - spiega la società leader nello sviluppo residenziale a Milano - il management ha selezionato un’importante platea di investitori esclusivamente esteri, in coerenza con il proprio progetto di internazionalizzazione dell’azionariato dando priorità all’elevato standing, all’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e prediligendo operatori del mercato francese, molto interessante per la società.Ilè stato fissato in 6,720 euro per azione, di cui 6,715 euro a titolo di sovrapprezzo, pari al prezzo medio ponderato sul volume dell’ultimo mese.L’operazione, organizzata da TP ICAP Midcap ha visto il collocamento di 595.432 nuove azioni ordinarie di AbitareIn aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo pari a euro 4.001.303 in favore di alcuni tra i principali investitori esteri.L’emissione delle nuove azioni avrà un effetto diluitivo del 2,24% sugli azionisti della società, con un incremento delche passerà dal 58,59% al 59,52%.Ildi queste nuove azioni avrà luogo il 27 ottobre 2021.Nel contesto dell’offerta, la Società ha assunto un impegno di, in linea con le prassi di mercato per operazioni analoghe.TP ICAP Midcap ha agito quale global coordinator e sole bookrunner dell’accelerated bookbuilding, mentre Emintad Italy ha agito quale Advisor finanziario dell’operazione. Per gli aspetti di carattere legale AbitareIn è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team guidato dall’Avv. Benedetto Lonato, e dall’Avv. Marco Starace, dello Studio Legale Starace.