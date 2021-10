Atlantia, Treu: "Bene accordo cittadinanza attiva frutto della collaborazione pubblico-privato"

Atlantia

(Teleborsa) -, che mette a disposizione dei dipendenti 10 giorni retribuiti , in aggiunta alle normali ferie e permessi, per svolgere attività benefiche e di carattere sociale per gli enti del terzo settore "è la prima iniziativa di cittadinanza attiva di questo genere in Italia". E' quanto afferma il Presidente del CNELin un articolo a sua firma su Il Sole 24 Ore.L'accordo - sottolinea Treu- ha la "duplice finalità di promuovere la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale con iniziative di riconosciuto valore comunitario e di sostenere le capacità del terzo settore che stanno diventando preziose anche per le imprese".Il Presidente del CNEL mette l'accento anche sulladall'azienda, ovvero la sua. "L'idea della responsabilità sociale dell’impresa, da tempo proclamata, ma spesso in modo generico - afferma Treu - si è andata arricchendo nel tempo di contenuti concreti, in particolare cona favore dei dipendenti, dei loro familiari e del territorio in ambiti diversi", che "sono diventate una componente strutturale del nostro sistema di welfare".L'accordo siglato da Atlantia, tuttavia, "nel nostro sistema di relazioni fra aziende e sindacati", anche perché "l’intesa non distribuisce benefici materiali madei dipendenti per destinarlo ad attività sociali liberamente scelte da svolgere in Italia e anche in paesi stranieri".Treu fa cenno anche allada parte del gruppo Atlantia, che lo scorso anno ha varato undei dipendenti largamente apprezzato, e sottolinea che "l'azionariato dei lavoratori è ancora poco diffuso nel nostro paese, a differenza di quanto avviene in altri stati europei, ma si sta dimostrando un altro terreno nuovo sperimentato da alcune grandi aziende, che allarga la partecipazione dei dipendenti dagli aspetti organizzativi e del lavoro alla struttura e alla vita finanziaria della impresa".Il Presidente del CNEL infine fa cenno all', affermando che "rafforzare I legami delle imprese con il mondo vitale dell’associazionismo è una via perin cui imprese, enti non profit e istituzioni pubbliche collaborano per perseguire obiettivi comuni"."L'economia sociale - sottolinea - è emblematica di una, di grande valore simbolico e operativo che si sta diffondendo non solo in Italia e che è oggetto di un ambizioso piano di azione europeo. La sostenibilità sia economica sia ambientale e sociale, che costituisce, può essere praticabile, con il coinvolgimento di tutti, non solo delle autorità pubbliche che ne hanno la responsabilità istituzionale, ma anche delle diverse componenti della società, imprese, lavoratori in primis".