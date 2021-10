Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.Tonico il comparto del, conche chiude a +1,3%, con Jefferies che rivisto al rialzo il target price a 57 da 55 euro. Seduta chiusa in buon rialzo anche per, sulla scia dei dati trimestrali positivi pubblicati ieri sera . Dopo l'OPA annunciata su, il comparto dellerimane sotto i riflettori.è la migliore del FTSE MIB,chiude a +4,2% dopo la promozione a "buy" da Stifel con target price a 3,20 euro.fa un balzo dell'8,4% suBuona seduta per, che stamattina ha annunciato unacon Samsung SDI per la produzione batterie in Nord America. Ottima seduta per, che ieri ha svelato la. Gli analisti dihanno scritto che "sono positive le prospettive del business e il forte posizionamento competitivo. Guidance sul 2023 coerente. Stime e valutazione confermate".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.787,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,32%.Avanza di poco lo, che si porta a +106 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,96%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,20%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,71%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 26.572 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 29.217 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); sulla stessa linea, sulla parità il(+0,11%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in calo del 23,13%, rispetto ai 2,11 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,44%.Svettache segna un importante progresso del 2,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,48%.Buona performance per, che cresce dell'1,29%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Tra i(+8,44%),(+4,23%),(+3,17%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.