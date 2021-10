Bozza ISS: Rt in lieve aumento, ricoveri in calo

(Teleborsa) - In lieve risalita e pari al'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale calcolata a ieri (periodo di riferimento 15 ottobre -21 ottobre), rispetto al valore diabitanti della scorsa settimana. Lo rileva la tabella di accompagno del monitoraggio settimanale ISS-ministero della Salute.LeIl valore nazionale di 34 si trova sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 che consente il controllo della trasmissioni con il tracciamento.L'indice di trasmissibilità nel periodo 29 settembre - 12 ottobre 2021 è stato pari a(range 0,82 - 0,90), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando si registrava il valore di 0,85, e gia' in leggera crescita rispetto alla settimana ancora precedente che aveva visto l'indice a 0,83. I dati sono ora all'esame della cabina di regia.Secondo la bozza il tasso di occupazione in terapia intensiva è in diminuzione al(rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 19 ottobre) rispetto al 4,1 della settimana precedente, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 370 (12 ottobre ) a 355 (19 ottobre). L'occupazione in aree mediche diminuisce ancora al 4,2% dal 4,6. I12 ottobre) a 2.423 (19 ottobre).