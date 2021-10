Future USA contrastati. Focus su trimestrali

Facebook

(Teleborsa) - Dopo una giornata chiusa in positivo (con solo il Dow Jones sulla parità), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane sulla. I risultati deludenti di Snap spaventano , mandando in rosso l'indice Nasdaq nel pre-market. I risultati finanziari del terzo trimestre sono comunqueper il momento: secondo calcoli FactSet, oltre l'80% delle 101 società dell'S&P-500 che hanno diffuso finora le trimestrali ha superato le aspettative.Il contratto sulguadagna lo 0,20% a 35.674 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,12% a 4.555 punti. Il derivato sulsegna un -0,17% a 15.463 punti.Sul, dopo l'Opening Bell il Centro studi Markit Economics diffonde i dati del Purchasing Managers Index (PMI) manifatturiero e composito.Tra ic'è(in pesante ribasso nel pre-market dopo una trimestrale sotto le attese ),(il titolo perde un quinto del valore nel pre-market dopo ricavi inferiori alle attese ),(che ha registrato un balzo dell'utile, ma ha rivisto al ribasso la guidance),(upgrade),(ricavi e utili hanno battuto il consensus),(ha detto che i problemi alla supply chain non le precluderanno forti vendite durante le festività).