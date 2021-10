INPS, il progetto di sviluppo e cambiamento dell'Istituto al centro di un convegno

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a palazzo Wedekind, in piazza Colonna a Roma, ilorganizzato dall'Istituto in collaborazione con l'Università Statale di Milano. I lavori sono stati aperti dalche nel corso del suo intervento ha ringraziato l'Inps "per aver fatto il meglio a condizioni date per questo Paese", ricordando l'impegno dell'Istituto durante la pandemia per assicurare indennità e sussidi a milioni di persone e di imprese.Nel corso dell'incontroha presentato un'analisi sull'impatto della crisi pandemica e sugli sviluppi e opportunità che ne deriveranno.ha illustrato il programma di change management dell'Istituto come sfida per gestire il cambiamento nel mondo del lavoro e per offrire servizi sempre migliori ai cittadini. All'evento sono intervenuto anche il, ed, che hanno parlato di cambiamento della società, del mondo del lavoro, della sicurezza sociale e delle organizzazioni. Tridico ha sottolineato "la necessità di investire sulla formazione digitale per ridurre il gap tra innovazione tecnologica e fruibilità da parte di lavoratori e cittadini"., hanno dialogato sul cambiamento nelle organizzazioni e nei servizi pubblici e in particolare sul ruolo dell'Inps nei prossimi anni.ha presentato i risultati di un'indagine, svolta nell'ambito del management Inps, che ha evidenziato "una vera e propria filosofia dell'Istituto che lo vede proiettato nel 2028, anno strategico per la realizzazione e rendicontazione degli obiettivi del PNRR, in una dimensione di benessere organizzativo al servizio del cittadino, in cui lavoro e famiglia si possano realmente conciliare, generando una dimensione lavorativa ottimale per fornire un servizio al cittadino sempre più puntuale ed efficiente".A questi temi si è ricollegata, che ha parlato della "spinta di rinnovamento che viene dagli effetti della pandemia sull'Istituto" e del processo di reassessment in corso che "mette al centro la valorizzazione delle persone ma che, per funzionare, deve coinvolgere chi deve concretamente agire: i dipendenti".partendo dall'importanza dell'innovazione tecnologica per il raggiungimento del cambiamento, ha voluto introdurre il concetto di meritocrazia come valore gestionale. "Se siamo più audaci – ha affermato il direttore vicario Inps – e non ci nascondiamo dietro una scrivania, possiamo realizzare una vera innovazione e un vero cambiamento verso una PA più proattiva e di prossimità all'utenza".A concludere la mattinata di lavori, è intervenuto infineche ha presentato i prossimi passi del progetto di sviluppo e cambiamento basato sulle persone con un investimento concreto su formazione, sviluppo tecnologico e consapevolezza del proprio ruolo.