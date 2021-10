Ita, accordo sindacati-Colvisan per assorbimento lavoratori dei contact center Almaviva

(Teleborsa) - Ipotesi di accordo tra iper disciplinare i criteri e le modalità che consentiranno di garantire la continuità occupazionale e la territorialità per tutti i lavoratori impiegati nel servizio di, in applicazione della clausola sociale contenuta nel contratto delle telecomunicazioni. La notizia è arrivata dal Ministero del Lavoro.In base all'accordo, Covisian – selezionata per la gestione del nuovo servizio – si impegna a riassorbire entro dicembre 2022 tutti i 543 lavoratori attualmente occupati presso Almaviva Contact nei siti di Palermo e Rende. Al fine di verificare l'applicazione dell'accordo e l'andamento del piano di, le parti hanno convenuto di tenere incontri periodici di. L'accordo dovrà essere ratificato dalle assemblee sindacali che si svolgeranno nei prossimi giorni a livello territoriale.