L'Oreal in rally a Parigi festeggia crescita vendite trimestre

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 6,27%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri del terzo trimestre che evidenziano vendite in crescita del 13,6% annuo (13,1% a perimetro costante), a circa 8 miliardi di euro contro il +8,1% del consensus. Nei primi nove mesi dell'anno la crescita è stata invece del 15,3% annuo a 23,2 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo dell'ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 395,7 Euro. Supporto a 388. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 403,4.