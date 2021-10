Manovra: 8 miliardi per abbassare le tasse, ma a chi? Taglio Irpef solo per un italiano su cinque

(Teleborsa) - Il taglio dell'aliquota del terzo scaglione– quello per i redditi compresi tra 28mila e 55mila euro – porterebbe un beneficio fiscale solo per un italiano su cinque. È quanto emerge dai dati dati delrelativi al 2019 ripresi da unadi SkyTg24 che ha indagato quale categoria di lavoratori beneficerebbe maggiormente di un eventuale taglio delle imposte allo studio dell'esecutivo.Nellail Governo ha infatti messo a disposizioneper la prima fase della riforma fiscale con la promessa di tagliare le imposte. Molto probabilmente gran parte delle risorse saranno dirette alla rimodulazione delleIrpef, la tassa che colpisce soprattutto dipendenti e pensionati direttamente in busta paga. In particolare, l'obiettivo dichiarato dell'esecutivo – sottolineato anche nella legge delega fiscale – è la riduzione del peso fiscale sul ceto medio, quei contribuenti che appunto guadagnano tra i 28mila e i 55mila euro all'anno. Su questa fascia al momento pesa infatti un'aliquota Irpef del 38% e proprio su questo scaglione sembrano concentrati gli sforzi dell'esecutivo.In caso di un taglio di questa aliquota a beneficiarne sarebbero quindi tutti iche dichiarano più di 28mila euro all'anno, in base ai dati del MEF relativi al 2019 il 21,2% del totale che paga l'imposta. Infatti il salto di aliquota Irpef – quando cioè si passa da uno scaglione a quello successivo – non si applica su tutto il reddito dichiarato ma solo su quello. Un esempio: chi guadagna 30mila euro all'anno si vedrà tassato il proprio reddito al 23% fino a 15mila euro, al 27% fino a 28mila e al 38% gli ultimi 2mila euro.La simulazione elaborata da SkyTG24 ha messo in luce leche maggiormente beneficerebbero della riduzione di quest'ultima aliquota. Losi compone diche dichiarano solo reddito da lavoro dipendente e dell'ipotesi che la suddetta aliquota venga ridotta di 4 punti percentuali, scendendo così al 34%. Il primo lavoratore dichiara di guadagnare 28mila euro e quindi non sarebbe interessato dallo sconto. Il secondo dichiara invece 41mila euro: lui potrebbe beneficiare dellosu 13mila euro e pagherebbe quindi circa 500 euro all'anno in meno. Il terzo lavoratore guadagna invece 75mila e potrebbe veder applicato il taglio su una quota di reddito nettamente superiore del secondo (pari a 42mila euro) e godrebbe di uno sconto fiscale annuale di più di 1.000 euro. Per tutti coloro che dichiarano meno di 28mila euro all'anno in base a questo scenario non ci sarebbe alcuno sconto.Appare quindi evidente che del taglio della terza aliquota Irpef non beneficerebbe solo il, ma anche i contribuenti più