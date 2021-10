Mercati europei positivi. Evergrande scongiura il default

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A fare da assist contribuisce la notizia che il colosso immobiliare cinese Evergrande ha depositato i fondi necessari per pagare gli interessi su un bond in dollari USA , evitando così il default tecnico.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Lieve aumento dell', che sale a 1.791,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,23%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +106 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,96%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,48%,avanza dello 0,43%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,15%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.635 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.287 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,49%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%. Ieri la società ha annunciato di aver stretto una partnership con F.lli Omini per decommissioning impianti industriali.Buona performance per, che cresce dell'1,26%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%.di Milano,(+3,77%),(+3,17%),(+2,52%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,66%.Affonda, con un ribasso del 2,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.