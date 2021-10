Notorious Pictures, primo accordo di distribuzione in Spagna

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, rende noto che la controllata al 100% Notorius Pictures Spain, dedicata alla distribuzione di opere cinematografiche nel territorio spagnolo, ha sottoscritto con la sede spagnola di un major studio un contratto di distribuzione della durata di 10 anni per il film The Dry.Notorious Pictures è una società` attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche.