Philogen, il CdA ha approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Philogen

l’azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(insieme alla sua controllata svizzera Philochem) riunitosi il 20 ottobre 2021, ha deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria unaallo scopo dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica a cui ricorrere al fine di:- sostenere la liquidità del titolo Philogen- operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato che al di fuori di esso;- costituire un magazzino titoli, per disporre le azioni proprie nell'ambito di accordi con partner strategici e/o di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario;- adempiere obbligazioni derivanti da piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo.L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie viene richiesta entro i limiti di seguito indicati:- fino aordinarie (corrispondenti all'1,23% del capitale sociale della Società, includendo nel predetto calcolo anche le 11.368.250 azioni speciali a voto plurimo di classe B della Società);- pera decorrere dalla data della delibera assembleare di autorizzazione con riferimento agli atti di acquisto, e senza limiti temporali con riferimento agli atti di disposizione;- per un esborso complessivo degli atti di acquisto in ogni casoAttualmente Philogen non detiene azioni proprie in portafoglio.Nel frattempo, in Borsa,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 14,08 euro.