Renault, ricavi giù nel trimestre. Stima calo produzione

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che passa di mano con un trascurabile -0,19%.La casa automobilistica francese ha annunciato i risultati del terzo trimestre che si è chiuso conpari a 9 miliardi di euro, in calo del 13,4% (-14% a perimetro costante). Lesono diminuite del 22,3% a 599.027 veicoli.A causa della, il Gruppo Renault stima unavicina ai 500.000 veicoli per l'anno.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,13 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 30,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,25.