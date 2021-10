Seduta positiva a Tokyo. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, dopo la chiusura mista di Wall Street e con gli investitori che guardano alle elezioni di fine mese in Giappone per il rinnovo della Camera bassa.L'indice giapponeseche avanza dello 0,29%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,73%.Poco sopra la parità(+0,36%); senza direzione(-0,15%).Buona la prestazione di(+0,74%); pressoché invariato(-0,02%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Sessione fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,09%, mentre il rendimento deltratta 2,98%.