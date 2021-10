Wall Street chiude positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

sanitario

informatica

energia

Nike

Home Depot

United Health

Walgreens Boots Alliance

IBM

Chevron

American Express

Caterpillar

Netflix

Tractor Supply

Tesla Motors

O'Reilly Automotive

Lam Research

Discovery

Sirius XM Radio

FOX

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.603 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.550 punti.Poco sopra la parità il(+0,66%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,23%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,38%),(+0,44%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,81%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,28%),(+1,85%),(+1,68%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,52%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.(+4,48%),(+4,01%),(+3,26%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,78%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 55,1 punti; preced. 54,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,3 punti; preced. 60,7 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 109,3 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 1,8%).