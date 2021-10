Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -con un guadagno frazionale suldello 0,21%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.545 punti.In discesa il(-0,87%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,35%.(+1,33%),(+0,93%) e(+0,76%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,28%) e(-0,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,50%),(+1,61%),(+1,61%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,68%.Sensibili perdite per, in calo del 3,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,41%.scende dell'1,38%.Al top tra i, si posizionano(+6,07%),(+5,75%),(+2,37%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,68%.In apnea, che arretra del 5,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 109,3 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -431K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 290K unità).